Bolzano | il sindaco rieletto Caramaschi e la spinta della Svp Kompatscher compreso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L’effetto Sudtirolervolkspartei si rivela ancora una volta decisivo e consente a Renzo, del centrosinistra, 74 anni, di riconfermarsidi. Al primo turno, con una percentuale di votanti di 60,7 punti, pari a 49.152 elettori, aveva ottenuto il 33,95 per cento con 16.124 suffragi, lasciando lo sfidante Roberto Zanin, del centrodestra, al 33,13 per cento, con 15.735 voti. Sulla carta la forbice era inferiore alle 400 preferenze. Ma Zanin ha corso il ballottaggio ad handicap. Al primo turno, infatti, Svp aveva ottenuto con Luis Walcher il 13,49 per cento 6.406 voti. E questa fetta di elettorato è risultata decisiva, anche se alle urne – per il secondo turno – sono andate a votare quasi 11 mila persone in meno (47,3 per cento). Il successo dinon è mai ...