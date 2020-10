Bologna, brutte notizie: Medel fuori 45 giorni, Dijks due mesi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Bologna - Non può certo sorridere Sinisa Mihajlovic dopo che il report medico del Bologna ha fatto sapere le condizioni degli infortunati Gary Medel e Mitchell Dijks : "Gli esami cui è stato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020)- Non può certo sorridere Sinisa Mihajlovic dopo che il report medico delha fatto sapere le condizioni degli infortunati Garye Mitchell: "Gli esami cui è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna brutte Bologna, brutte notizie: Medel fuori 45 giorni, Dijks due mesi Corriere dello Sport.it Bologna, report medico su Medel e Dijks: tempi lunghi per il recupero

Brutte notizie per Sinisa Mihajlovic e per il Bologna. Dopo Andrea Poli, che ne avrà per due mesi in seguito ad una frattura composta del perone destro, altri due giocatori rossoblu dovranno rimanere ...

