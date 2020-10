Bollettino sull’emergenza covid-19 aggiornato al 5 ottobre 2020 (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Protezione Civile ha comunicato i dati aggiornati del Bollettino covid-19: 2.257 i nuovi casi positivi del 5 ottobre 2020 La Protezione Civile ha diramato il Bollettino sui dati dell’epidemia da covid 19. Dai dati ufficiali, risultano 2.257 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 36.551 CT = 6.17% (ieri 2578 su 59366 = 4.34%), di cui 1029 CS = 46%. *CT = Casi Testati = Tamponi fatti a chi prima di oggi non aveva mai fatto il tampone Tamponi di controllo = Tamponi fatti a chi è in attesa di guarigione CS = Casi da Screening. Nel dettaglio il numero odierno dei decessi è 16 (ieri 18), i guariti sono 767 su 23.690 tamponi di controllo (ieri 697 su 33.348). Nella giornata odierna si aggiungono altri 20 pazienti nelle terapie intensive (ieri +6, ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Protezione Civile ha comunicato i dati aggiornati del-19: 2.257 i nuovi casi positivi del 5La Protezione Civile ha diramato ilsui dati dell’epidemia da19. Dai dati ufficiali, risultano 2.257 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 36.551 CT = 6.17% (ieri 2578 su 59366 = 4.34%), di cui 1029 CS = 46%. *CT = Casi Testati = Tamponi fatti a chi prima di oggi non aveva mai fatto il tampone Tamponi di controllo = Tamponi fatti a chi è in attesa di guarigione CS = Casi da Screening. Nel dettaglio il numero odierno dei decessi è 16 (ieri 18), i guariti sono 767 su 23.690 tamponi di controllo (ieri 697 su 33.348). Nella giornata odierna si aggiungono altri 20 pazienti nelle terapie intensive (ieri +6, ...

