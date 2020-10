Bollettino oggi 5 ottobre: contagi, morti e guariti regione per regione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus, regione per regione, aggiornato a lunedì 5 ottobre. Nel corso del pomeriggio il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha pubblicato il consueto aggiornamento del Bollettino contenente i nuovi casi giornalieri. Quest’oggi si contano 2.257 nuovi contagi, 16 decessi, 767 guariti, +1.474 positivi, +20 terapie intensive (totale 323) su 60.241 tamponi. ECCO IL Bollettino DI LUNEDI’ 5 ottobre Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ecco ildell’emergenza Coronavirus,per, aggiornato a lunedì 5. Nel corso del pomeriggio il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha pubblicato il consueto aggiornamento delcontenente i nuovi casi giornalieri. Quest’si contano 2.257 nuovi, 16 decessi, 767, +1.474 positivi, +20 terapie intensive (totale 323) su 60.241 tamponi. ECCO ILDI LUNEDI’ 5

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 ottobre: 2.578 nuovi casi e 18 morti - regionepiemonte : #covid19 ?? Da oggi 5 ottobre in #Piemonte sarà obbligatorio indossare la #mascherina anche all'aperto: ? agli ingr… - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - Ralfmacher : RT @MMmarco0: Bollettino di oggi è molto preoccupante: - 2.257 casi su appena 60.000 tamponi - Tasso di positività su casi testati al 6,1%… - FabiParraguezM : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, 2.257 nuovi casi e 16 morti. In calo i tamponi -