Bollettino Coronavirus del 5 Ottobre 2020

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 5è +0,69% (ieri +0,79%) con 327.586 contagiati totali, 232.681 dimissioni/guarigioni (+767) e 36.002 deceduti (+16); 58.903 infezioni in corso (+1.474). Elaborati 60.241 tamponi (ieri 92.714); 2.257 positivi; rapporto positivi/tamponi 3,74% (ieri 2,78%). Ricoverati con sintomi 3.487 (+200); terapie intensive +20 (323). Nuovi casi soprattutto in: Campania 431 (rapporto positivi/tamponi 8,85%); Lombardia 251; Lazio 248; Veneto 230; Toscana 185; Emilia Romagna 167; Piemonte 129; Sicilia 128; Liguria 107; Sardegna 88. In Lombardia curva +0,23 (ieri +0,29%) con soli 8.075 tamponi (ieri 14.795) e 251 positivi; rapporto positivi/tamponi 3,10% (ieri 2,12%); 108.316 contagiati totali; ricoverati +9 (305); terapie intensive +2 (41); 2 decessi (16.973). Proviamo oggi a fare chiarezza su un numero che negli ultimi ...