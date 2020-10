Body Positivity | Lara Lago | che ad Amsterdam ha imparato ad amarsi

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 ottobre 2020) In una società che trae profitto dalla tua insicurezza, piacersi è un atto rivoluzionario». Inizia così uno degli ultimi post su Instagram di Lara Lago (lara_lake,), giornalista dagli occhi e i capelli blu, che oggi lavora a Sky nell’ambito dei video digital ma che per un lungo periodo ha vissuto ad Amsterdam, dove, in un agenzia, era direttore di un canale storie digital per lo più dedicate all’empowerment femminile (all’epoca, nel 2016, era diventata «virale» una sua lettera inviata al ministro Poletti in merito alle critiche nei confronti dei cervelli in fuga dall’Italia). Sui social ha raccontato spesso cosa vuol dire vivere all’estero, le difficoltà di una lingua sconosciuta, lo spaesamento e il sentirsi sola, e anche di Body Positivity, dove forte della sua esperienza di ragazza curvy parla con grinta e solarità del diritto di essere se stessi senza venire giudicati dagli altri.