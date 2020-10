Body Positive: le serie tv e i film da vedere (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Body Positive», in televisione, è spesso preludio di altro. Per lo più, di una trasformazione che porti una protagonista bruttina a evolvere nella splendida donna che avrebbe sempre potuto essere. Di positivo, dunque, non c’è mai granché. Forse, l’attitudine delle amiche che circondano la bruttina, dedite tutte a coccolarla e viziarla e accudirla per fare del bruco la farfalla. Perché «Te l’avevo detto che avresti potuto cambiare». E di cambiare sempre si parla, come se ci fosse un torto da raddrizzare, una lezione da imparare per adeguare l’esteriorità a quel che gli altri (e chi, poi?) attendono. Come se non potesse bastare quel che Amy Schumer insegna essere salvifico: una botta in testa, e poco importa se data a se stessi o a terzi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Body Positive», in televisione, è spesso preludio di altro. Per lo più, di una trasformazione che porti una protagonista bruttina a evolvere nella splendida donna che avrebbe sempre potuto essere. Di positivo, dunque, non c’è mai granché. Forse, l’attitudine delle amiche che circondano la bruttina, dedite tutte a coccolarla e viziarla e accudirla per fare del bruco la farfalla. Perché «Te l’avevo detto che avresti potuto cambiare». E di cambiare sempre si parla, come se ci fosse un torto da raddrizzare, una lezione da imparare per adeguare l’esteriorità a quel che gli altri (e chi, poi?) attendono. Come se non potesse bastare quel che Amy Schumer insegna essere salvifico: una botta in testa, e poco importa se data a se stessi o a terzi.

Kate Winslet, senza giri di parole, è un'icona della body positivity. E lo è da quando ne abbiamo memoria, ovvero da quando è stata Rose in «Titanic». Il 5 ottobre soffia su 45 candeline: oggi, che ha ...

