BMW Italia ritorna alla vittoria in GT4

BMW Italia ritorna alla vittoria nella classe GT4 dell'Italiano GT Sprint. Francesco Guerra e Simone Riccitelli lasciano l'Autodromo del Mugello con il terzo posto in gara 1, e la vittoria in gara 2. Per la seconda volta in questa stagione, il duo al volante della M4 GT4 gestita dal team di Roberto Ravaglia ha centrato il gradino più alto del podio. Ora sono secondi nella classifica iridata, ad un solo punto dalle Mercedes di Nova Race e Villorba Corse, in ex-aequo. Più complicata la gara del team nella classe GT3. Stefano Comandini ed il tedesco Marius Zug hanno subito un contatto in gara 1, cosa che li ha obbligati ad una rimonta. Più lineare gara 2, dove il duo italo-tedesco ha portato la vetusta ma veloce M6 GT3 al quinto posto.

Un primo segnale di ripresa per il mercato auto in Italia. Il mese di settembre ha visto un aumento del 9,5% delle immatricolazioni, rispetto allo stesso mese di un anno fa, quando non c'era stata la ...

