Bielorussia, 100 mila persone in piazza a Minsk: la polizia usa i cannoni ad acqua – Il video (Di lunedì 5 ottobre 2020) Almeno 100 mila persone sono scese in strada a Minsk il 4 ottobre per chiedere la liberazione dei prigionieri politici e l'uscita di scena dell'uomo forte della Bielorussia, Alexander Lukashenko. La folla, dopo essersi radunata nella piazza con l'Obelisco degli Eroi, si è diretta verso la stazione della metro Pushkinskaya, per rendere omaggio al primo manifestante caduto vittima della repressione. Poi però il corteo ha fatto rotta verso il centro di detenzione di Minsk, dove secondo l'opposizione sono rinchiusi i prigionieri politici. Almeno 77, secondo l'Ong per i diritti umani Viasna. La polizia è intervenuta con i cannoni ad acqua montati su mezzi blindati e ha arrestato ...

