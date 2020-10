Bianca Guaccero: tante novità a “Detto Fatto”, nuovo orario e tutor (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Detto Fatto”, il programma condotto da Bianca Guaccero, ripartirà su Rai 2 il 26 ottobre dopo il Giro d’Italia. Rispetto al passato la trasmissione andrà in onda dalle 15 fino alle 17.30. È pronta a tornare su Rai 2 con “Detto Fatto”, Bianca Guaccero. La nuova edizione del programma partirà il 26 ottobre. L’inizio della trasmissione è stato posticipato a causa della messa in onda del Giro d’Italia, cheArticolo completo: Bianca Guaccero: tante novità a “Detto Fatto”, nuovo orario e tutor dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Detto Fatto”, il programma condotto da, ripartirà su Rai 2 il 26 ottobre dopo il Giro d’Italia. Rispetto al passato la trasmissione andrà in onda dalle 15 fino alle 17.30. È pronta a tornare su Rai 2 con “Detto Fatto”,. La nuova edizione del programma partirà il 26 ottobre. L’inizio della trasmissione è stato posticipato a causa della messa in onda del Giro d’Italia, cheArticolo completo:novità a “Detto Fatto”,dal blog SoloDonna

Advertising

Antolucky4 : RT @RaiDue: ?? La ginnastica di #dettofattorai: ballare come @gianpaologambi, con l'energia di @bianca_guaccero e l'eleganza di @carlagozzi… - russo_leonarda : @DettoFattoRai2 @carlagozzi @GianpaoloGambi @bianca_guaccero Ma non lo fanno Detto fatto? - IpaziaCheyenne : @TvTalk_Rai @VaneIncontrada @antoclerici @andreadelogu @bianca_guaccero @francescabarra @Stetronconi Però chi prend… - francescabarra : RT @TvTalk_Rai: Nessuno ci può giudicare. Lo dicono chiaro in tv @vaneincontrada, @antoclerici, @andreadelogu, @bianca_guaccero, @francesca… - forbyrita : @TvTalk_Rai @VaneIncontrada @antoclerici @andreadelogu @bianca_guaccero @francescabarra @Stetronconi Nessuno... -