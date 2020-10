Beniamino Maschietto è il nuovo Sindaco di Fondi

(Di lunedì 5 ottobre 2020), (Lega, Io si, Litorale e sviluppo fondano, Libertas Democrazia Cristiana, Noi per, FI) ha battuto al ballottaggio Luigi Parisella (Riscossa Fondana, La miaTerra Nostra) per il rinnovo del Consiglio Comunale a, pur sfiorando la vittoria, non ce l’aveva fatta a diventareal primo turno: oggi ha incassato il “sì” degli elettori con il 54.17% delle preferenze (9.662 voti) superando lo sfidante che si è fermato al 45.83% (8.173 voti).è ildisu Il Corriere della Città.

Il vice sindaco uscente ha battuto al ballottaggio l'ex primo cittadino Luigi Parisella, che ha recuperato distacco rispetto al primo turno, ma non abbastanza ...