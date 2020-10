Benevento, Antei e Vokic ceduti al Pescara (Di lunedì 5 ottobre 2020) Benevento - Due calciatori salutano il Benevento e si trasferiscono entrambi in prestito in Serie B. Si tratta del difensore classe '92 Luca Antei e del centrocampista Dejan Vokic , '96,, che lasciano ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020)- Due calciatori salutano ile si trasferiscono entrambi in prestito in Serie B. Si tratta del difensore classe '92 Lucae del centrocampista Dejan, '96,, che lasciano ...

BENEVENTO - Il Benevento annuncia due cessioni entrambe in prestito in Serie B. Si tratta del difensore classe '92 Luca Antei e del centrocampista Dejan Vokic ('96), che lasciano i sanniti per ...

“Ufficiale l’arrivo di Nzita, Borrelli andrà in prestito con diritto di riscatto al Cosenza, è una scelta del suo entourage anche se io avrei preferito se avesse fatto una scelta diversa perché a mio ...

