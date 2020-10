Belen | frecciatina a De Martino? La frase che sa di romantico apparsa su Instagram

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tra una Instastoria e l’altra,Rodriguez lancia un messaggio subliminale a Stefano De? La showgirl argentina è particolarmente romantica Le parole diper Stefano DeRlodriguez ritorna ad essere enigmatica, ancora una volta per pochi secondi. I fan della bellissima argentina non si sono arresi e rincorrono ancora quel sogno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Advertising

infoitcultura : “Volevo farlo, ci sono rimasta male”. Belen Rodriguez e l’occasione persa: frecciatina a Mediaset - IsaeChia : #BelenRodriguez risponde a chi le chiede come siano i rapporti con #GiuliaDeLellis e lancia una frecciatina alle in… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen frecciatina

MeteoWeek

In un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Belen Rodriguez rimarca la sua delusione per la mancata conduzione del GF Vip 5 ...La rivalità tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sta facendo discutere il web ormai da mesi. La showgirl dice finalmente come stanno le cose ...