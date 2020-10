Beautiful anticipazioni martedì 6 ottobre 2020: Steffy scopre la verità (Di lunedì 5 ottobre 2020) Martedì 6 ottobre 2020 – Steffy deve sapere: nell’episodio Beautiful di oggi Liam e Hope, ormai consapevoli di aver ritrovato la figlia, devono ora dire tutto a Steffy. Quest’ultima ascolterà il loro racconto e come tutti siano stati ingannati e raggirati dal medico amico di sua madre Taylor. La Forrester ora ha un solo pensiero, quello che Hope potrebbe portarle via Phoebe. E’ dura accettare una cosa simile e non mancheranno discussioni in merito. La puntata andrà come sempre in onda alle ore 13:45 su Canale 5. Rivelazioni per Steffy nella puntata Beautiful di martedì 6 ottobre 2020 Hope e Liam si trovano a casa di Steffy e dopo aver visto la piccola Beth, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Martedì 6deve sapere: nell’episodiodi oggi Liam e Hope, ormai consapevoli di aver ritrovato la figlia, devono ora dire tutto a. Quest’ultima ascolterà il loro racconto e come tutti siano stati ingannati e raggirati dal medico amico di sua madre Taylor. La Forrester ora ha un solo pensiero, quello che Hope potrebbe portarle via Phoebe. E’ dura accettare una cosa simile e non mancheranno discussioni in merito. La puntata andrà come sempre in onda alle ore 13:45 su Canale 5. Rivelazioni pernella puntatadi martedì 6Hope e Liam si trovano a casa die dopo aver visto la piccola Beth, ...

