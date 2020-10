Beautiful anticipazioni | che ne sarà di Thomas? Flo nei guai | il carcere si avvicina

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Cosa succederà nella puntata diin onda domani 6 ottobre 2020? Il nuovo mese di è aperto con un clamoroso colpo di scena. Finalmente Liam e Hope hanno scoperto che la loro bambina era viva e hanno deciso di raccontare tutti i dettagli della faccenda a Steffy, che in qualche modo è anche una delle vittime di questa vicenda. Ricorderete infatti che Steffy era stata convinta da sua madre ad adottare, in maniera poco etica, la piccola Phoebe, pagando una grossa cifra di denaro a Reese. Ma Steffy sapeva che la madre della bambina era Flo, mai avrebbe immaginato che dietro ci fosse tutto un piano diabolico inatteso. E invece… Come reagirà Steffy di fronte a queste rivelazioni, e che cosa farà adesso che Beth deve necessariamente tornare con i suoi genitori? E? Tante sono le conseguenze per i ...