Beautiful anticipazioni | 5 cose che vedremo a ottobre 2020 nelle puntate italiane

Leggi su gossipetv

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Quello diè un mese di svolta per. Finalmente Hope e Liam hanno scoperto che la loro bambina Beth non è mai morta. Per via di un diabolico piano del dottor Reese Buckingham la neonata è finita tra le braccia di Steffy, che l’ha adottata col nome di Phoebe, come la sua gemella … L'articolo proviene da Gossip e Tv.