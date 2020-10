“Basta menzogne | dico tutto…” GF Vip | terremoto in vista Adua Del Vesco sgancia la super-bomba

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sono stanca di mentire, lunedì racconto tutta la verità”. Mentre a Live non è la D’Urso e Non è l’Arena si parla dell’Aresgate e della finta storia d’amore tra Morra e la Del, nella casa del Grande Fratello Vip è un arrivo un nuovo. Tra i due c’è qualcosa di non detto, nascosto, e forse anche pericoloso visti i discorsi che hanno fatto dopo aver deposto l’ascia di guerra durante la diretta. Si parla di una misteriosa setta che avrebbe manipolato per anni non solo i due attori ma diversi volti noti del mondo dello spettacolo. La vicenda riguarderebbe l’ormai fallita Ares Film, casa di produzione dietro a tantissime fiction di successo di Canale 5 come L’Onore e il Rispetto, Il Peccato e la Vergogna, Pupetta, Il Bello delle Donne e molte ...