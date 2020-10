Bassetti: “Chi non ha il Covid è malato di serie B, nessuno pensa a loro” (Video) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – L’Italia ha affrontato la crisi sanitaria scatenata dall’emergenza coronavirus dando la priorità assoluta ai casi di Covid-19. Ma l’inevitabile conseguenza dell’epidemia è stata che per tre mesi sono rimaste quasi completamente bloccate le prestazioni ordinarie della Sanità. Sono numeri che fanno paura: nei mesi di isolamento sono saltati 410mila interventi chirurgici e milioni di visite e di esami di routine. E con i ritardi di diagnosi e terapie si rischiano più morti che per il Covid-19. Non si muore solo di Covid La situazione, a distanza di alcuni mesi, non è cambiata. I milioni di italiani che nei mesi scorsi sono stati costretti dalla contingenza sanitaria a saltare accertamenti, esami e visite di controllo, e che si sono visti allungare a tempi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – L’Italia ha affrontato la crisi sanitaria scatenata dall’emergenza coronavirus dando la priorità assoluta ai casi di-19. Ma l’inevitabile conseguenza dell’epidemia è stata che per tre mesi sono rimaste quasi completamente bloccate le prestazioni ordinarie della Sanità. Sono numeri che fanno paura: nei mesi di isolamento sono saltati 410mila interventi chirurgici e milioni di visite e di esami di routine. E con i ritardi di diagnosi e terapie si rischiano più morti che per il-19. Non si muore solo diLa situazione, a distanza di alcuni mesi, non è cambiata. I milioni di italiani che nei mesi scorsi sono stati costretti dalla contingenza sanitaria a saltare accertamenti, esami e visite di controllo, e che si sono visti allungare a tempi ...

