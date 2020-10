Barcellona in ginocchio per il Covid: perdite per 97 milioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Barcellona ha presentato pubblicamente oggi il bilancio per l’anno finanziario 2019/20, che dovrà essere approvato dall’assemblea generale il prossimo 25 ottobre. Il club l’ha reso noto in un comunicato, in cui vengono evidenziate le problematiche causate dall’epidemia in termini economici. Il Barcellona ha chiuso l’anno con 855 milioni di ricavi, al di sotto del miliardo previsto a budget che avrebbe dovuto generare un utile di 11 milioni. Il risultato finale invece è stata una perdita, al netto delle imposte, di 97 milioni di euro, principalmente a causa dei mancati ricavi dovuti agli effetti della pandemia. L’effetto combinato della pandemia e del trasferimento dei profitti ha portato a una riduzione delle entrate stimate di 203 ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilha presentato pubblicamente oggi il bilancio per l’anno finanziario 2019/20, che dovrà essere approvato dall’assemblea generale il prossimo 25 ottobre. Il club l’ha reso noto in un comunicato, in cui vengono evidenziate le problematiche causate dall’epidemia in termini economici. Ilha chiuso l’anno con 855di ricavi, al di sotto del miliardo previsto a budget che avrebbe dovuto generare un utile di 11. Il risultato finale invece è stata una perdita, al netto delle imposte, di 97di euro, principalmente a causa dei mancati ricavi dovuti agli effetti della pandemia. L’effetto combinato della pandemia e del trasferimento dei profitti ha portato a una riduzione delle entrate stimate di 203 ...

