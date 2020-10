Banca Ifis sostiene l’Adriano Panatta Raquet Club (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Un grande progetto di ristrutturazione che restituirà dopo tanti anni un importante impianto sportivo alla citta` di Treviso. Sostenuto da Banca Ifis, nelle prossime settimane prenderà il via il nuovo progetto sportivo del campione del tennis Adriano Panatta che, al fianco di Philippe Donnet, con la societa` A&P International ha rilevato l’ex Sporting Club di via Medaglie D’oro a Treviso per dar vita a un piano di riqualificazione con la nascita dell’Adriano Panatta Raquet Club. Questa mattina presenti alla conferenza stampa di lancio dell’iniziativa a Treviso, a Ca’ Sugana, il campione Adriano Panatta, l’amministratore delegato di Banca Ifis ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Un grande progetto di ristrutturazione che restituirà dopo tanti anni un importante impianto sportivo alla citta` di Treviso. Sostenuto da, nelle prossime settimane prenderà il via il nuovo progetto sportivo del campione del tennis Adrianoche, al fianco di Philippe Donnet, con la societa` A&P International ha rilevato l’ex Sportingdi via Medaglie D’oro a Treviso per dar vita a un piano di riqualificazione con la nascita dell’Adriano. Questa mattina presenti alla conferenza stampa di lancio dell’iniziativa a Treviso, a Ca’ Sugana, il campione Adriano, l’amministratore delegato di...

