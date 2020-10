Bambina autistica scomparsa a Brescia: ritrovato teschio nei boschi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il ritrovamento probabilmente riconducibile al fatto di cronaca del 2018 per il quale c’è stata anche una condanna. Continuano le indagini. Iushra GaziSiamo nel 2018, 19 Luglio, la piccola Iushra Gazi, di 12 anni, affetta da una forma di autismo e di origini bengalesi, fa perdere le sue tracce tra i boschi di Serle. La Bambina si trovava in quel luogo per una gita organizzata dall’Associazione Fobap, realtà che si occupa della cura di ragazzi disabili grazie all’impegno di numerosi operatori della zona. Seguirono giorni di incessanti ricerche, ma della Bambina non si ebbero più tracce. Lo scorso anno, uno degli operatori coinvolti nell’episodio del 2018, Roberta Patti, fu condannata, dopo aver patteggiato la pensa ad 8 mesi di reclusione per omicidio colposo. La donna ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il ritrovamento probabilmente riconducibile al fatto di cronaca del 2018 per il quale c’è stata anche una condanna. Continuano le indagini. Iushra GaziSiamo nel 2018, 19 Luglio, la piccola Iushra Gazi, di 12 anni, affetta da una forma di autismo e di origini bengalesi, fa perdere le sue tracce tra idi Serle. Lasi trovava in quel luogo per una gita organizzata dall’Associazione Fobap, realtà che si occupa della cura di ragazzi disabili grazie all’impegno di numerosi operatori della zona. Seguirono giorni di incessanti ricerche, ma dellanon si ebbero più tracce. Lo scorso anno, uno degli operatori coinvolti nell’episodio del 2018, Roberta Patti, fu condannata, dopo aver patteggiato la pensa ad 8 mesi di reclusione per omicidio colposo. La donna ...

