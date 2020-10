Balmain, la sfilata Primavera-estate 2021 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sfila a Parigi la collezione Primavera-estate 2021 di Balmain. Al motto di «la necessità è la madre dell’invenzione» il direttore creativo Olivier Rouseting svela la sua collezione di fronte alle prime file virtuali di fashion editor e celebrities presenti in video. Tre i temi essenziali per la Maison portati in passerella: heritage, comunità e ottimismo. Perché, come ci tiene a sottolineare il direttore creativo, non deve mai mancare una fiducia imperturbabile in giorni migliori a venire. Come 75 anni fa Pierre Balmain fece una scommessa audace, dopo anni di guerra, occupazione e sofferenze, con energia e ottimismo, contribuendo con la sua casa di moda a riportare Parigi alla sua posizione di capitale mondiale dell’eleganza, ora tocca a noi portare il peso di questa pandemia, guardando comunque al futuro, appunto, con ottimismo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sfila a Parigi la collezione Primavera-estate 2021 di Balmain. Al motto di «la necessità è la madre dell’invenzione» il direttore creativo Olivier Rouseting svela la sua collezione di fronte alle prime file virtuali di fashion editor e celebrities presenti in video. Tre i temi essenziali per la Maison portati in passerella: heritage, comunità e ottimismo. Perché, come ci tiene a sottolineare il direttore creativo, non deve mai mancare una fiducia imperturbabile in giorni migliori a venire. Come 75 anni fa Pierre Balmain fece una scommessa audace, dopo anni di guerra, occupazione e sofferenze, con energia e ottimismo, contribuendo con la sua casa di moda a riportare Parigi alla sua posizione di capitale mondiale dell’eleganza, ora tocca a noi portare il peso di questa pandemia, guardando comunque al futuro, appunto, con ottimismo.

