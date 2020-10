Ballottaggio Matera | trionfo M5s | “Abbiamo fatto la rivoluzione”

(Di lunedì 5 ottobre 2020) MATERA – “Ha vinto la verità, hanno vinto i contenuti, hanno vinto le idee, ha vinto la cenerentola della politica. Ci davano il terzo posto, siamo riusciti ad arrivare al ballottaggio“. Così in una diretta Facebook dalla sua pagina ufficiale il neo eletto sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5s) a spoglio quasi terminato delle 62 sezioni.

Anche a Chieti passa il centrosinistra. Soddisfazione in casa del Movimento 5 Stelle: Bennardi, infatti, è stato eletto sindaco di Matera. I pentastellati correvano al ballottaggio anche ad Andria: ...Sul piano strettamente politico questi ballottaggi segnano una novità che non va sottovalutata: i 5Stelle - cui con la formula del doppio voto hanno vinto in passato anche a Roma e Torino - questa ...