Ballottaggio, Diego Ferrara è il nuovo sindaco del capoluogo teatino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chieti - Diego Ferrara è il nuovo sindaco di Chieti. Ha sconfitto al Ballottaggio il candidato del centrodestra Fabrizio Di Stefano. Ferrara, espressione del centrosinistra, si è apparentato con le 4 liste civiche del candidato sindaco Paolo De Cesare. Festeggiamenti sono in corso davanti alla sede del comitato elettorale di Ferrara in corso Marrucino, presenti il segretario regionale del PD Michele Fina e il consigliere regionale Silvio Paolucci. Ferrara ha vinto con quasi il 56 per cento "Provo una gioia assoluta, non incredulità perché se non ci avessi creduto non sarei arrivato fino alla fine. Mi aspettavo una gara che sarebbe finita sul filo di lana, questo risultato mi dà gioia e la ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chieti -è ildi Chieti. Ha sconfitto alil candidato del centrodestra Fabrizio Di Stefano., espressione del centrosinistra, si è apparentato con le 4 liste civiche del candidatoPaolo De Cesare. Festeggiamenti sono in corso davanti alla sede del comitato elettorale diin corso Marrucino, presenti il segretario regionale del PD Michele Fina e il consigliere regionale Silvio Paolucci.ha vinto con quasi il 56 per cento "Provo una gioia assoluta, non incredulità perché se non ci avessi creduto non sarei arrivato fino alla fine. Mi aspettavo una gara che sarebbe finita sul filo di lana, questo risultato mi dà gioia e la ...

