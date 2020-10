Ballottaggio: Cascina torna al centrosinistra, Betti vince contro Cosentini (Di lunedì 5 ottobre 2020) Cascina, Pisa,, 5 ottobre 2020 - Cascina torna al centrosinistra: Michelangelo Betti è il nuovo sindaco del comune cascinese, battendo al secondo turno nel Ballottaggio il candidato di centrodestra ... Leggi su lanazione (Di lunedì 5 ottobre 2020), Pisa,, 5 ottobre 2020 -al: Michelangeloè il nuovo sindaco del comune cascinese, battendo al secondo turno nelil candidato di centrodestra ...

Advertising

501_tot : RT @Iperbole_: Intanto a #Cascina, luogo simbolo della Lega in Toscana, espugnata 5 anni fa dopo solo governi di sinistra, il centrosinistr… - EugenioCardi : RT @Iperbole_: Intanto a #Cascina, luogo simbolo della Lega in Toscana, espugnata 5 anni fa dopo solo governi di sinistra, il centrosinistr… - Livia_DiGioia : RT @Iperbole_: Intanto a #Cascina, luogo simbolo della Lega in Toscana, espugnata 5 anni fa dopo solo governi di sinistra, il centrosinistr… - michemar48 : #Cascina, patria della insopportabile #susannaceccardi, ha definitivamente archiviato l'era leghista ed è stato ele… - mathieugallard : RT @davidallegranti: A Cascina – dove nel 2016 vinse la Lega spalancando le porte alla successiva vittoria di Pisa – il Pd si è apparentato… -