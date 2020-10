Ballottaggi sindaci 2020: a Bolzano riconfermato Caramaschi. Oggi si vota fino alle 15 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Elezioni comunali 2020: urne aperte anche Oggi fino alle ore 15 per il turno di Ballottaggio nei Comuni oltre 15mila abitanti dove due settimane fa nessuno dei candidati aveva raggiunto il 50% dei ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Elezioni comunali: urne aperte ancheore 15 per il turno dio nei Comuni oltre 15mila abitanti dove due settimane fa nessuno dei candidati aveva raggiunto il 50% dei ...

matteosalvinimi : Oggi torno nello splendido Veneto, pronto a sostenere i nostri candidati sindaci ai ballottaggi di domenica: vi asp… - ElioLannutti : Ballottaggi, Valduga e Betta si confermano. A Riva vince Cristina Santi - TGR Trento - zazoomblog : Puglia elezioni comunali: ballottaggi oggi i dieci nuovi sindaci Si vota fino alle 15. Ieri affluenza del 3797 per… - TgrRaiTrentino : Ballottaggi, Valduga e Betta si confermano. A Riva vince Cristina Santi - TGR Trento - baritoday : Affluenza per i ballottaggi alle 12: votanti in calo nei 4 Comuni baresi chiamati al voto per i sindaci… -