Ballottaggi | la mappa del voto tra nuovi sindaci e conferme

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Cinque capoluoghi al centrosinistra, Matera al Movimento 5 Stelle, Arezzo al centrodestra. Per ilo delle Amministrative in Italia, ieri e oggi, hanno votato 54 comuni con un'affluenza del 50,64% degli aventi diritto. In Sicilia, invece, votavano per il primo turno 61 comuni di cui due capoluoghi, Enna e Agrigento. Nell'Isola, per le Amministrative, l'affluenza è del 59,18%.Reggio Calabria conferma il sindaco uscente, Giuseppe Falcomatà, candidato con undici liste di centrosinistra, che, con ildi domenica e lunedì, raggiunge una percentuale del 58,36. A sfidare Falcomatà alo era Antonino Minicuci, candidato del centrodestra che ottiene invece il 41,64%. Al primo turno Falcomatà e Minicuci si erano attestati rispettivamente al 37,17% e al ...