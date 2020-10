Ballottaggi in Toscana | Cascina torna al centrosinistra | ad Arezzo riconferma per il centrodestra

Advertising

Toscanaoggi : #Ballottaggi: Conferma per #Ghinelli ad #Arezzo, #Cascina torna al #centrosinistra #elezioni - OrlandoStier68 : RT @TgrRaiToscana: #Arezzo #AlessandroGhinelli (centrodestra) si riconferma sindaco con 10 punti di vantaggio sul suo avversario #LucianoRa… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Arezzo #AlessandroGhinelli (centrodestra) si riconferma sindaco con 10 punti di vantaggio sul suo avversario #LucianoRa… - infoitinterno : Ballottaggi Toscana: Arezzo Ghinelli sindaco. Cascina, vince il centrosinistra - Agenzia_Dire : #Ballottaggi in #Toscana, il #Pd stravince a #Cascina, città di Susanna #Ceccardi. #Arezzo resta al #centrodestra.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Toscana

È iniziato oggi pomeriggio lo spoglio per i ballottaggi delle elezioni comunali in 67 città ... la candidata della Lega in Toscana che è stata sconfitta da Eugenio Giani. Oltre a questo, viene ...Il Pd e la sua coalizione si riprendono il Comune pisano dove quattro anni fa la Lega segnò una vittoria storica. Asd Arezzo esulta Alessandro Ghinelli ...