Ballottaggi, il centrosinistra avanza: tiene Reggio Calabria, Lecco e Bolzano e conquista Chieti e Andria (Di lunedì 5 ottobre 2020) MILANO – Urne chiuse per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Netta affermazione del centrosinistra che conferma il sindaco di Reggio Calabria, Lecco e Bolzano, conquista Chieti e Andria, mentre a Crotone sostiene la vittoria del candidato civico e ambientalista. Nei comuni capoluogo tiene solo Arezzo. A Matera si afferma invece il candidato del Movimento 5 Stelle. Per il centrodestra pesanti sconfitte in particolare in Abruzzo, Lombardia e a Cascina (Pisa), dove quattro anni fa era stata eletta sindaca la leghista Susanna Ceccardi.

MarinaSereni : Dai #ballottaggi arrivano notizie positive! Il centrosinistra e le alleanze alternative alla destra vincono in molt… - repubblica : Ballottaggi, Matera ai Cinque stelle: 'Una favola'. In Puglia Andria al Pd e centrosinistra avanti - you_trend : ?? #Ballottaggi: al momento è testa a testa a #Lecco e #Senigallia A spoglio ancora in corso, al momento in entramb… - sidewayseye : RT @MarinaSereni: Dai #ballottaggi arrivano notizie positive! Il centrosinistra e le alleanze alternative alla destra vincono in molte citt… - smilypapiking : RT @CriSStraits: Belle notizie, forse la gente inizia a toccare con mano la bontà della fuffa di destra Eletti quasi tutti sindaci di centr… -