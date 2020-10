Ballottaggi, il centrodestra vince solo in un capoluogo su nove. Al primo turno era avanti in cinque città e ne governava quattro (Di lunedì 5 ottobre 2020) A Lecco il ribaltone del centrosinistra è riuscito per appena 31 voti. A Chieti invece è stato netto. A Matera a capovolgere la situazione è stato il candidato M5s, grazie ai voti dem. A Crotone la vittoria a sorpresa è andata a un civico. Al termine dei Ballottaggi in otto Comuni capoluogo, al centrodestra resta solo la conferma di Alessandro Ghinelli ad Arezzo, mentre anche Giovanni Girardini – candidato della lista di Vittorio Sgarbi – non è riuscito a conquistare Aosta. Per Matteo Salvini e la sua coalizione, da Bolzano a Reggio Calabria, sono arrivate solo delusioni. Il centrodestra, dopo che al primo turno del 20 e 21 settembre era in vantaggio in 5 capoluoghi, resta con una sola vittoria in mano. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) A Lecco il ribaltone del centrosinistra è riuscito per appena 31 voti. A Chieti invece è stato netto. A Matera a capovolgere la situazione è stato il candidato M5s, grazie ai voti dem. A Crotone la vittoria a sorpresa è andata a un civico. Al termine deiin otto Comuni, alrestala conferma di Alessandro Ghinelli ad Arezzo, mentre anche Giovanni Girardini – candidato della lista di Vittorio Sgarbi – non è riuscito a conquistare Aosta. Per Matteo Salvini e la sua coalizione, da Bolzano a Reggio Calabria, sono arrivatedelusioni. Il, dopo che aldel 20 e 21 settembre era in vantaggio in 5 capoluoghi, resta con una sola vittoria in mano. ...

you_trend : ?? #Ballottaggi: il nuovo sindaco di #Cascina (PI) è Michelangelo Betti (CSX). Sconfitto il candidato del CDX Cosent… - you_trend : ?? #Ballottaggi: Mauro #Gattinoni (CSX) è eletto sindaco di #Lecco A spoglio concluso, sono 31 i voti di distacco… - LegaSalvini : LA LEGA VINCE DA SOLA A TAURIANOVA, MENTRE IL CENTRODESTRA UNITO IN CALABRIA PERDE OVUNQUE AI BALLOTTAGGI •… - ele9061 : RT @claudio_2022: Ballottaggi nel Lazio, finisce 4-3 per il centrodestra. E i 5stelle spariscono. @VotersItalia - TortoricAurelio : RT @claudio_2022: Ballottaggi nel Lazio, finisce 4-3 per il centrodestra. E i 5stelle spariscono. @VotersItalia -