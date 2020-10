Ballottaggi, a Terracina e Fondi in Consiglio comunale ci va solo la destra. E Fratelli d’Italia vince il ballottaggio contro la Lega (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nei consigli comunali di Terracina e Fondi c’è solo la destra. I due importanti centri della provincia di Latina – più di 85mila abitanti in due – vanno oltre la tradizione ex missina nelle terre laziali bonificate durante il Ventennio e addirittura spingono fuori il centrosinistra dai loro consigli comunali. Gli scranni più a sinistra delle rispettive assemblee, infatti, saranno occupati rispettivamente da un esponente di Forza Italia e da un candidato civico fuoriuscito proprio dal partito berlusconiano. In particolare, Terracina potrebbe essere considerata, a oggi, la città più a destra d’Italia. Nel centro costiero, 46.000 abitanti, al Ballottaggio c’era il derby fra la candidata di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nei consigli comunali dic’èla. I due importanti centri della provincia di Latina – più di 85mila abitanti in due – vanno oltre la tradizione ex missina nelle terre laziali bonificate durante il Ventennio e addirittura spingono fuori il centrosinistra dai loro consigli comunali. Gli scranni più a sinistra delle rispettive assemblee, infatti, saranno occupati rispettivamente da un esponente di Forza Italia e da un candidato civico fuoriuscito proprio dal partito berlusconiano. In particolare,potrebbe essere considerata, a oggi, la città più ad’Italia. Nel centro costiero, 46.000 abitanti, alo c’era il derby fra la candidata di ...

