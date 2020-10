Ballottaggi 2020, Zingaretti: “Forze di governo risultano argine alle destre, spazzato via il chiacchiericcio sulle alleanze strategiche” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Ora abbiamo il dovere di unirci. Il dato politico è che gli elettorati delle forze che sostengono il governo nelle urne si uniscono, fanno massa e spesso vincono. Questo spazza il chiacchiericcio sulle alleanze strategiche e dà una grande responsabilità. Tocca a noi dare una visione comune per l’Italia”. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa al Nazareno dopo il risultato dei Ballottaggi alle elezioni comunali, che in molte città ha visto il centrosinistra, spesso appoggiato dal M5s, prevalere sul centrodestra. L'articolo Ballottaggi 2020, Zingaretti: “Forze di governo risultano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Ora abbiamo il dovere di unirci. Il dato politico è che gli elettorati delle forze che sostengono ilnelle urne si uniscono, fanno massa e spesso vincono. Questo spazza ilanze strategiche e dà una grande responsabilità. Tocca a noi dare una visione comune per l’Italia”. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola, in conferenza stampa al Nazareno dopo il risultato deielezioni comunali, che in molte città ha visto il centrosinistra, spesso appoggiato dal M5s, prevalere sul centrodestra. L'articolo: “Forze di...

