Baby rapinatore ucciso dalla polizia a Napoli, la madre: «Voglio giustizia e verità» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Aveva ottenuto la messa alla prova, dopo essere stato arrestato in un blitz antidroga messo a segno a casa di un boss del narcotraffico dei Quartieri Spagnoli. Aveva dosi di cocaina in tasca, ed era... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Aveva ottenuto la messa alla prova, dopo essere stato arrestato in un blitz antidroga messo a segno a casa di un boss del narcotraffico dei Quartieri Spagnoli. Aveva dosi di cocaina in tasca, ed era...

onlysimo : RT @NapoliToday: #Cronaca Baby rapinatore ucciso, la madre: 'Voleva lasciare Napoli per avere un futuro diverso' - infoitinterno : Baby rapinatore ucciso, la madre: 'Voleva lasciare Napoli per avere un futuro diverso' - GiovyDean : Baby rapinatore uciso, la madre: 'per avere un futuro migliore, voleva lasciare Napoli'. Con i soldi della rapina. #Napoli #5ottobre - Notiziedi_it : Baby rapinatore ucciso, la madre: “Voleva lasciare Napoli per avere un futuro diverso” - positanonews : Napoli, baby rapinatore ucciso dalla polizia. I genitori: “Vogliamo la verità” tra le #news -