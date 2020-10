Avanti lavori cinema Apollo, Guadagno: valorizzazione con cittadini (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma – Proseguono i lavori per la messa in sicurezza dell’ex cinema Apollo, nel cuore dell’Esquilino, a Roma. Dopo anni di richieste e ricorsi degli abitanti vicini alla struttura, il Campidoglio ha avviato gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dello stabile costruito usando l’amianto, che al momento “stanno procedendo secondo il programma”. Tre le fasi del progetto che riguardano la messa in sicurezza incapsulando il materiale pericoloso, la bonifica interna e successivamente la valorizzazione. Al momento, ha spiegato il dipartimento Simu durante una seduta della commissione Cultura, presieduta da Eleonora Guadagno, che ha seguito da vicino tutti gli step della vicenda, l’amianto e’ stato incapsulato. È necessario ora provvedere alla ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma – Proseguono iper la messa in sicurezza dell’ex, nel cuore dell’Esquilino, a Roma. Dopo anni di richieste e ricorsi degli abitanti vicini alla struttura, il Campidoglio ha avviato gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dello stabile costruito usando l’amianto, che al momento “stanno procedendo secondo il programma”. Tre le fasi del progetto che riguardano la messa in sicurezza incapsulando il materiale pericoloso, la bonifica interna e successivamente la. Al momento, ha spiegato il dipartimento Simu durante una seduta della commissione Cultura, presieduta da Eleonora, che ha seguito da vicino tutti gli step della vicenda, l’amianto e’ stato incapsulato. È necessario ora provvedere alla ...

Stati generali dell'Università di Taranto quest'oggi presso la Prefettura del capoluogo ionico, promossi dal Sottosegretario di Stato Mario Turco, alla presenza, tra gli altri, del Prefetto Demetrio M ...

"Il percorso è necessario, serve per liberarsi da quei meccanismi paralizzanti, da quella immagine falsa di Dio per recuperare lo sguardo benevolo dal cielo sulla nostra vita". Così il card. Angelo De ...

