Auto della Polizia insegue banditi e finisce contro muro | agente si rompe il braccio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un poliziotto è rimasto ferito, riportando la frattura scomposta di un, a causa di un incidente che ha coinvolto a Caserta la volante su cui stavando, con altri due agenti, una vettura con a bordo tre ladri d’. Alla fine, nonostante il violento impatto tra le due vetture, i poliziotti sono riusciti a bloccare i tre ladri, tutti pregiudicati napoletani, che sono stati poi condotto in carcere per i reati di tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato a via Kennedy a Caserta, quando un’Squadra VolantiQuestura di Caserta guidata da Luigi Ricciardi, ha notato due uomini che cercavano di forzare la portiera di una Renault Kadjar, mentre un terzo era in una ...