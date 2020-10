Australia | soffre di mal di testa per 7 anni | i medici trovano una ciste piena di larve nel cervello

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 ottobre 2020)di mal diper sette: iunadi vermi nelErano i vermi la causa dei forti mal didi cui soffriva la ragazzana da ben sette. Dopo continue e inutili terapie, isono infatti riusciti a individuare che cosa causasse le emicranie dolorose e la vista offuscata alla giovane 25enne. Il caso è stato riportato sull’American Journal of Tropicalne and Hygiene ed è il primo nel Paese. La donna accusava forti mal didue o tre volte al mese che curava con farmaci prescritti per l’emicrania. Tuttavia, il suo ultimo mal di...