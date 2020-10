Atom Heart Mother | 50 anni fa uscì il disco che consacrò i Pink Floyd | un album che ha cambiato la storia anche della comunicazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) È il 1970, è l’albapiù entusiasmante, avanguardista e splendente decade nellarock music: l’art rock, il movimento all’interno del quale fioriranno il rock psichedelico, quello progressivo e l’hard rock, con dischi come In the Court of the Crimson King (1969) dei King Crimson, ha già mosso i suoi primi, imperiosi passi, e un sempre crescente numero di band britche, tedesche e italiane sembra voler superare ogni limite imposto dallo schemaforma-canzone tradizionale. È in mezzo adcome Five Bridges dei Nice, Electronic Meditation dei Tangerine Dream, Time and a Word dei Yes ed Emerson Lake and Palmer dell’omonima band di Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer che i...