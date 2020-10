Atalanta, il talento Amad Traoré va al Manchester United: incasso monstre (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Atalanta si prepara a passare all’incasso per Amad Traoré: l’attaccante diciottenne, fratello del giocatore del Sassuolo, e protagonista l’anno scorso di un’ottima stagione in Youth League e del primo goal in Serie A per un classe 2002, sta per passare al Manchester United. Che per il giovane giocatore è disposto a investire una cifra importantissima. Atalanta, il talento Amad Traoré va al Manchester United: incasso monstre Il giocatore stava per andare in prestito al Parma, sulla scia di quanto fatto l’anno scorso con Kulusevski. Ma l’occasione di una cessione estremamente remunerativa per Amad ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’si prepara a passare all’perTraoré: l’attaccante diciottenne, fratello del giocatore del Sassuolo, e protagonista l’anno scorso di un’ottima stagione in Youth League e del primo goal in Serie A per un classe 2002, sta per passare al. Che per il giovane giocatore è disposto a investire una cifra importantissima., ilTraoré va alIl giocatore stava per andare in prestito al Parma, sulla scia di quanto fatto l’anno scorso con Kulusevski. Ma l’occasione di una cessione estremamente remunerativa per...

