Atalanta, i record della partenza sprint. Mai successo 9 punti in 3 partite, e in Europa solo il Bayern segna così tanto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un'Atalanta splendida, a punteggio pieno. Un'Atalanta per cui ormai si è sprecato ogni genere di aggettivo, ogni genere di esaltazione per ciò che la squadra di Gasperini ha dimostrato di poter fare nelle prime tre giornate di campionato.

U n’Atalanta splendida, a punteggio pieno. Un’Atalanta per cui ormai si è sprecato ogni genere di aggettivo, ogni genere di esaltazione per ciò che la squadra di Gasperini ha dimostrato di poter fare ...

Atalanta, partenza da record: punteggio pieno, testa della classifica e tanti goal

L'Atalanta ha spazzato via il Cagliari a suon di 5 goal, surclassando le due marcature dei sardi che hanno riaperto, anche se per poco, il match: è record.

