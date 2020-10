Aston Villa surclassa il Liverpool | arrivano i complimenti Reali del Principe William

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Nonostante sia sempre stato consigliato di non manifestare alcuna fede neppure dal punto di vista calcistico, il 7-2 rifilato dall'alcampione in carica d'Inghilterra è stato un risultato troppo importante anche per... il, duca di Cambridge ed erede al trono che non ha resistito alla tentazione di unirsi ai festeggiamenti.La sua fede per ilns è nota da tempo anche se non è sempre stata manifestata apertamente per via della volontà della Regina Elisabetta che ha sempre ritenuto necessario non schierarsi e non creare disaccordi nel suo Regno. Questa volta, però, seppur mantendendo il massimo del rispetto e l'aplomb regale, ilnon ha saputo trattenersi.Il tweet ...