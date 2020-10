Ascolti Tv domenica 4 ottobre 2020

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 5 ottobre 2020)Tv(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Live non è la D’Urso milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln L’Allievamilioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln NCIS Los Angeles 11×10 1a Tv milioni e %NCIS New Orleans 5×22 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il libro della Giunglamilioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Tempo Che Fa Anteprima (20-20:30 ca) milioni e % Che Tempo Che Fa (20:30 – 23:00 ca) milioni e %Che Tempo Che Fa il Tavolo (dalle 23 ca) v 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Unstoppable Fuori ...