Ascolti tv, dati auditel del 4 ottobre, L'Allieva sfiora i 5 milioni di telespettatori (Di lunedì 5 ottobre 2020) La domenica la Rai non concede sconti alla concorrenza e la combo L'Allieva 3 e Che tempo che fa, rispettivamente su Rai1 e su Rai3 monopolizzano il grosso degli Ascolti. Ma andiamo nel dettaglio. Ascolti tv, prime time Vittoria di Rai1 nel prime time del 5 ottobre con L'allieva 3 seguita da 4.747.000 telespettatori (19,68%). Secondo gradino del podio per Che Tempo che Fa che su Rai3 ha totalizzato 2.378.000 telespettatori e uno share del 9,74%.Terzo posto per Canale 5 che con Non è la D'Urso ha ottenuto 2.310.000 telespettatori e uno share del 9,23%. A seguire, su Italia 1 il film Il libro della giungla ha interessato 1.453.000 telespettatori (share del 6,65%) mentre su La7 Non è l'Arena ha ottenuto 1.309.000

