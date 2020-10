Ascolti tv, bene la fiction “L’Allieva” (Di lunedì 5 ottobre 2020) La serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale si impone la domenica sera Il secondo appuntamento con la terza stagione de “L’Allieva” conquista il grande pubblico. Gli Ascolti della serie con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi registrano 4.5 milioni con il 20.5%. Per la fiction, tratta dalla saga dei libri di Alessia Gazzola, si tratta dell’ultima stagione. La storia può prendere tante direzioni… Anche questa sera mi avete fatto compagnia, grazie! Ci sarete domenica prossima? #LAllieva3 — Lino Guanciale (@LinoGuanciale) October 4, 2020 Niente da fare per “Live Non è la D’Urso”: il programma di Barbara D’Urso continua a fare fatica e ad arrancare con meno di 2 milioni e il 13.1% di share. Su Rai 3, “Che Tempo Che fa” registra 2.378.000 spettatori ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) La serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale si impone la domenica sera Il secondo appuntamento con la terza stagione de “L’Allieva” conquista il grande pubblico. Glidella serie con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi registrano 4.5 milioni con il 20.5%. Per la, tratta dalla saga dei libri di Alessia Gazzola, si tratta dell’ultima stagione. La storia può prendere tante direzioni… Anche questa sera mi avete fatto compagnia, grazie! Ci sarete domenica prossima? #LAllieva3 — Lino Guanciale (@LinoGuanciale) October 4, 2020 Niente da fare per “Live Non è la D’Urso”: il programma di Barbara D’Urso continua a fare fatica e ad arrancare con meno di 2 milioni e il 13.1% di share. Su Rai 3, “Che Tempo Che fa” registra 2.378.000 spettatori ...

