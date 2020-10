Art Bonus, premiata la Soprintendenza di Salerno e Avellino: restauro di “Le Monete di Elea/Velia” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 8 ottobre, durante la XVI edizione del LuBec 2020 – incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera beni culturali, tecnologie, turismo che si svolge ogni anno a Lucca, sarà premiata la Soprintendenza di Salerno e Avellino vincitrice del concorso ART Bonus con il progetto di restauro “Le Monete di Elea/Velia”. Il restauro, promosso dalla Soprintendenza diretta da Francesca CASULE in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi Salerno – Cattedra di Numismatica greca e romana rappresentata da Renata CANTILENA e sostenuto dalla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 8 ottobre, durante la XVI edizione del LuBec 2020 – incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera beni culturali, tecnologie, turismo che si svolge ogni anno a Lucca, saràladivincitrice del concorso ARTcon il progetto di“Ledi/Velia”. Il, promosso dalladiretta da Francesca CASULE in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi– Cattedra di Numismatica greca e romana rappresentata da Renata CANTILENA e sostenuto dalla ...

Advertising

Lavorosole24ore : Bonus di 600 euro, ad aprile 292milioni per i professionisti - Immobili24 : Non solo 110%, cessione e sconti anche per i bonus sugli altri lavori - consumoinfo : Bonus fino a 500 euro per web e tablet o pc: ecco come si accede @sole24ore - stefano_b_l : Art Bonus, Botti (Ales): Come Convenzione di Faro avvicina cittadini a patrimonio culturale - Lavorosole24ore : Bonus di 600 euro, ad aprile 292milioni per i professionisti -

Ultime Notizie dalla rete : Art Bonus Art Bonus: il bonus per chi sostiene l’arte Proiezioni di Borsa Bonus a favore di accompagnatori, guide turistiche, Alpine, Alpine Vulcanologiche

05/10/2020 - Con decreto n. ­431 del 01/10/2020 è stato approvato l’Avviso per l’erogazione di un bonus una tantum di euro 1.000,00 per gli accompagnatori e le guide turisti ...

Bonus figlio, ecco come ritirare i moduli per le istanze

Avviso pubblico erogazione bonus 1.000,00 euro per nascita figlio, secondo semestre 1 luglio - 31 dicembre 2020 (ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003) - Prossima scadenza presentazione domande: 30 ottob ...

05/10/2020 - Con decreto n. ­431 del 01/10/2020 è stato approvato l’Avviso per l’erogazione di un bonus una tantum di euro 1.000,00 per gli accompagnatori e le guide turisti ...Avviso pubblico erogazione bonus 1.000,00 euro per nascita figlio, secondo semestre 1 luglio - 31 dicembre 2020 (ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003) - Prossima scadenza presentazione domande: 30 ottob ...