Arredamento Green | partire dalla carta da parati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Arredare una casa è l’attività che più affascina e preoccupa chi deve ristrutturare un ambiente, semplicemente arredarlo o farne un restyling. Il gusto estetico non basta per una buona scelta di una progettazione. Tra le dinamiche per l’oggi entra in ballo anche il fattore. Ma cosa si intende perè tutto ciò che è eco sostenibile, basato su scelte sensibili al tema dell’ambiente. Nel settore dell’pensaresignifica valutare e selezionare materiali ecosostenibili rispetto ad altri. Tra gli elementi più essenziali per un, oggi anche lada...