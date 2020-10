Armando Siri, chiuse le indagini sull’ex sottosegretario. Al senatore della Lega contestati due episodi di corruzione (Di lunedì 5 ottobre 2020) La nuova accusa di corruzione era arrivata un mese fa. E quindi è a rischio processo per due episodi il senatore leghista Armando Siri. La Procura di Roma ha chiuso le indagini e potrà chiedere il giudizio per il parlamentare. Nel procedimento, coordinato dal Mario Palazzi, sono coinvolte altre quattro persone tra cui l’imprenditore Franco Paolo Arata. Il caso dell’ex sottosegretario leghista era esploso il 18 aprile. del 2019. L’indagine era scaturita in Sicilia, dove la procura di Palermo indagava sul Legame tra Arata, ex deputato di Forza Italia e autore del programma energetico della Lega, con Vito Nicastri, il “re del vento” al quale è già stato confiscato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) La nuova accusa diera arrivata un mese fa. E quindi è a rischio processo per dueilleghista. La Procura di Roma ha chiuso lee potrà chiedere il giudizio per il parlamentare. Nel procedimento, coordinato dal Mario Palazzi, sono coinvolte altre quattro persone tra cui l’imprenditore Franco Paolo Arata. Il caso dell’exleghista era esploso il 18 aprile. del 2019. L’indagine era scaturita in Sicilia, dove la procura di Palermo indagava sulme tra Arata, ex deputato di Forza Italia e autore del programma energetico, con Vito Nicastri, il “re del vento” al quale è già stato confiscato ...

Advertising

LaStampa : Lega, il senatore Armando Siri rischia il processo per corruzione - HuffPostItalia : Armando Siri rischia il processo: concluse le indagini per la presunta corruzione - MarioRo22315926 : RT @LaStampa: Lega, il senatore Armando Siri rischia il processo per corruzione - raspa90 : RT @ultimenotizie: Rischio processo per il senatore della #Lega ed ex sottosegretario ai Trasporti Armando Siri. La Procura di Roma ha infa… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: Rischio processo per il senatore della #Lega ed ex sottosegretario ai Trasporti Armando Siri. La Procura di Roma ha infa… -

Ultime Notizie dalla rete : Armando Siri Lega, il senatore Armando Siri rischia il processo per corruzione La Stampa Roma, Armando Siri a rischio processo per due episodi corruzione

Il pm notifica la chiusura dell’inchiesta: nel suo ruolo anche di sottosegretario alle Infrastrutture avrebbe asservito i suoi poteri ad interessi privati. Nel procedimento coinvolto anche Franco Paol ...

Lega, il senatore Armando Siri rischia il processo per corruzione

La procura di Roma ha chiuso le indagini preliminari su due episodi. Coinvolte altre quattro persone tra cui l'imprenditore Franco Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia ...

Il pm notifica la chiusura dell’inchiesta: nel suo ruolo anche di sottosegretario alle Infrastrutture avrebbe asservito i suoi poteri ad interessi privati. Nel procedimento coinvolto anche Franco Paol ...La procura di Roma ha chiuso le indagini preliminari su due episodi. Coinvolte altre quattro persone tra cui l'imprenditore Franco Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia ...