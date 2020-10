AresGate: Tarallo rigetta l’istigazione al suicidio leggendo la lettera di addio di Teodosio Losito (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non è L'Arena, Alberto Tarallo “Questa è la lettera di addio di Teo. Spiega molte cose“. La parte più intensa della difesa a tutto campo pronunciata da Alberto Tarallo a Non è L’Arena è stata quella dedicata al compianto sceneggiatore Teodosio Losito, che per oltre 20 anni fu suo compagno di vita e che nel gennaio 2019 si tolse la vita. Dopo aver fornito la propria versione sull’AresGate (ed aver svelato che la storia tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra era “una montatura”), il produttore ha rigettato l’accusa più pesante: quella di istigazione al suicidio. AresGate, Alberto Tarallo risponde all’accusa di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non è L'Arena, Alberto“Questa è ladidi Teo. Spiega molte cose“. La parte più intensa della difesa a tutto campo pronunciata da Albertoa Non è L’Arena è stata quella dedicata al compianto sceneggiatore, che per oltre 20 anni fu suo compagno di vita e che nel gennaio 2019 si tolse la vita. Dopo aver fornito la propria versione sull’(ed aver svelato che la storia tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra era “una montatura”), il produttore hato l’accusa più pesante: quella di istigazione al, Albertorisponde all’accusa di ...

