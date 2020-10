Ardea | uccide il patrigno | “arrestatemi pure | ho salvato mia madre”

(Di lunedì 5 ottobre 2020)ildi soli 13 anni più vecchio di lui e poi si fa arrestare tranquillamente dicendo che lui picchiava sempre la madre. omicidio“Arrestatemi, homia madre”. Le parole del 31enne arrestato dopo avere ucciso ilspiegherebbero il movente per cui l’ha fatto. A suo dire, il compagno della madre, 44enne, tornava a casa sempre ubriaco e picchiava sia lui che la madre. Lo ha ucciso con un cacciavite: un colpo al costato è stato fatale. La vittima era ancora viva quando è arrivata all’ospedale di Pomezia. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, sembra che all’origine dell’omicidio ci sia stata l’ennesima lite in casa tra la vittima e la madre dell’omicida. Il ...

«Picchiava me e mia madre da anni». Non c'è stata una vera e propria confessione, ma i carabinieri sono certi che a uccidere con un cacciavite un 44enne romeno sia stato ...Emilio Orlando«Maltrattava sempre mia madre e la picchiava». Il cacciavite insanguinato ancora nelle mani, il romeno 31 enne è stato arrestato sabato notte per l'omicidio del patrigno. L'uomo, ...