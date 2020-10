Anticipazioni Una vita – 6 ottobre – Marcia nel mirino di Alfredo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una vita ritorna con una nuova puntata nel pomeriggio del 6 ottobre 2020. La soap spagnola questa volta ci rivelerà i nuovi sviluppi su Marcia, ovvero la domestica che Ursula ha introdotto a casa di Felipe per spiarlo. Le Anticipazioni di Una vita ci rivelano che la ragazza verrà minacciata in modo diretto da Alfredo. Per ora non ha detto nulla di tutto ciò che sa sul conto di Genoveva: riuscirà a mantenere il segreto? Dove siamo rimasti Nella puntata precedente abbiamo scoperto come mai Camino ha perso la voce. La giovane è tornata a parlare, ma il trauma del passato è ancora vivo in lei. Felipe intanto sta vivendo una nuova pagina felice con Genoveva: i due hanno trascorso una notte d’amore e Ramon li ha colti sul fatto. Il vedovo ha ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) Unaritorna con una nuova puntata nel pomeriggio del 62020. La soap spagnola questa volta ci rivelerà i nuovi sviluppi su, ovvero la domestica che Ursula ha introdotto a casa di Felipe per spiarlo. Ledi Unaci rivelano che la ragazza verrà minacciata in modo diretto da. Per ora non ha detto nulla di tutto ciò che sa sul conto di Genoveva: riuscirà a mantenere il segreto? Dove siamo rimasti Nella puntata precedente abbiamo scoperto come mai Camino ha perso la voce. La giovane è tornata a parlare, ma il trauma del passato è ancora vivo in lei. Felipe intanto sta vivendo una nuova pagina felice con Genoveva: i due hanno trascorso una notte d’amore e Ramon li ha colti sul fatto. Il vedovo ha ...

Advertising

xannaass : RT @Ste__9: Marcello super passionale che dalle anticipazioni ci fa già prendere pali per i Barbegrino. EH FATECELA DURARE UNA GIOIA CHE ST… - tuttotv_info : Una Vita, le trame dal 5 all'11 ottobre 2020 - Una Vita, le trame dal 5 all’11 ottobre 2020 Ecco le anticipazioni e… - nonsiamodiqui : Mancano ancora una decina di giorni al nuovo album degli #Autechre e in assenza di anticipazioni qui c'è quella vol… - zazoomblog : Una vita anticipazioni 6 ottobre: Alfredo non si fida più di Genoveva - #anticipazioni #ottobre: #Alfredo - unbelrumore : Ho letto le anticipazioni e adoro tutto!! Anche se abbiamo lasciato le sofferenze di una coppia per raccogliere que… -