ANM | lavori per il rinnovo dell’ascensore di Chiaia | dal 12 ottobre stop al servizio

Advertising

muoversincampan : L'Anm Napoli comunica che la linee bus 180 e C67: causa lavori in via Gran Sasso deviano il percorso.… -

Ultime Notizie dalla rete : ANM lavori

Fanpage.it

(FERPRESS) – Napoli, 5 OTT – Da lunedì 12 ottobre l’ascensore Chiaia ANM sospende il servizio per consentire ... l’ascensore deve essere sottoposto a lavori di ammodernamento che prevedono la ...L'ascensore di Chiaia chiude per 3 mesi per la manutenzione trentennale. Lavori indifferibili, che partiranno il 12 ottobre, perché l'impianto è arrivato al termine del suo ciclo di vita tecnico e va ...